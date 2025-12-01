Haberler

Kyodo News, Perplexity AI'a Telif Hakkı İhlali Nedeniyle Tazminat Talep Etti

Güncelleme:
Japon haber ajansı Kyodo News, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'ı, içeriklerini izinsiz kullanmakla suçlayarak tazminat talebinde bulundu. Ajans, Perplexity'nin haberlerinin izinsiz şekilde alındığını ve güvenilirliğine zarar verildiğini öne sürdü.

Japon haber ajansı Kyodo News, "telif hakkı ihlali" iddiasıyla ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a tazminat talebinde bulundu.

Kyodo News'ün haberine göre, Tokyo merkezli ajans, Perplexity AI'a gönderdiği mektupta, çeşitli gazete ve ajanslar tarafından hazırlanan haberlerin yer aldığı "47 News" internet sitesindeki içeriklerinin izinsiz şekilde alındığını ve yapay zeka destekli arama motorunda kullanıcı yanıtları oluşturmak için kullanıldığını öne sürdü.

Perplexity AI'ın Ağustos 2024'ten bu yana söz konusu haber sitesine "yüz binlerce kez eriştiğini" gösteren kayıtlar tespit ettiklerini belirten ajans, bu durumun "açık bir telif hakkı ihlali" olduğunu savundu.

Ajans, Perplexity AI'ın, Kyodo News'ü kaynak gösterirken "hatalı bilgiler içeren içerikler ürettiğini" ve böylece kurumun "güvenilirliğine ve marka değerine zarar verdiğini" iddia etti.

Perplexity AI'ın bu ihlallere derhal son vermesini, izinsiz kullanımların neden olduğu zararı karşılamak üzere tazminat ödemesini ve içeriklerin hangi yöntemle toplandığına ilişkin açıklama yapmasını talep eden ajans, taleplerinin karşılanmaması halinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Kyodo News'ün yanı sıra ajansın haberlerine aboneliği bulunan "Mainichi" ve "Sankei Shimbun" gazeteleri de ABD merkezli yapay zeka girişimine benzer protesto mektupları iletti.

Japonya merkezli "Nikkei" ve "Asahi Shimbun" gazeteleri, ağustosta, telif hakkı ihlali iddiasıyla Perplexity AI'a toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat davası açtıklarını bildirmişti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times da 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
