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Sinop Lakerdası İçin Yol Haritası Projesi

Sinop Lakerdası İçin Yol Haritası Projesi
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Sinop'un coğrafi işaretli lezzeti lakerdanın markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle "Sinop Lakerdası Yol Haritası Danışmanlığı Projesi" hayata geçirildi.

Sinop'un coğrafi işaretli lezzeti lakerdanın markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle "Sinop Lakerdası Yol Haritası Danışmanlığı Projesi" hayata geçirildi.

KUZKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek proje kapsamında yapılacak ürün analiz çalıştaylarıyla Sinop lakerdasının katma değerinin artırılması, ticarileştirilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

KUZKA Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Anadoludakiler" programına uyumlu olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Projeyle Sinop lakerdasının mevcut durum analizinin ortaya konulacağını vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

"Projeyle ürünün üretim, işleme, pazarlama ve değer zinciri süreçleri incelenerek sektörün güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca kamu kurumları, üreticiler, su ürünleri sektörü temsilcileri, gastronomi paydaşları ve ilgili kuruluşların katılımıyla ürün analiz çalıştayı düzenlenecek. Çalıştaydan elde edilen verileri raporlayarak, Sinop lakerdasının ekonomik ve ticari potansiyelini artıracak somut öneriler geliştirilecek."

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
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