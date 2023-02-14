Kuzey Makedonya'dan Türkiye ve Suriye'ye İnsani Yardım Güncel Haberler ÜSKÜP, 14 Şubat 2023 (Xinhua) -- Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ana meydanda Türkiye ve Suriye'de depremin vurduğu bölgelere gönderilecek insani yardım malzemelerini hazırlayan gönüllüler, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua) ÜSKÜP, 14 Şubat 2023 (Xinhua) -- Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ana meydanda Türkiye ve Suriye'de depremin vurduğu bölgelere gönderilecek insani yardım malzemelerini hazırlayan gönüllüler, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Makedonya Türkiye Suriye Üsküp Güncel Haberler

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