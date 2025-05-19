Kuzey Makedonya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Gostivar Kültür Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı Türk siyasetçi ve milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı MATÜSİTEB'e teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle yad eden ve katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ulusoy, "19 Mayıs Çanakkale'de başlayan, tüm zorluklara ve yoksulluklara rağmen Birinci Dünya Savaşı boyunca sönmeyen, asla pes etmeyen bir milletin, dönemin büyük devletlerinin işgal çabaları karşısında yeniden dirilişinin mücadelesidir." diye konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin esarete baş kaldırdığı, ayağa kalktığı, istiklal ve istikbal için topyekün mücadeleye atıldığı gün olduğunu vurgulayarak "Bu kutlu yürüyüşün ilk adımı sadece Anadolu'da değil, aynı zamanda bu topraklarda da yankı bulmuştur. Çünkü bu topraklar sadece Atatürk'ün doğduğu yer değil; Türklüğün, inancın ve direnişin maya tuttuğu coğrafyadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, milli ve manevi değerlerini yaşatmak bizler için yalnızca bir görev değil bir şeref, bir ahde vefa ve ecdada duyulan sadakatin en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ilkokul ve lise öğrencileri müzik ve şiir dinletisi sundu, halk oyunları gösterisi yaptı.