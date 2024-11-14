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Kuzey Makedonya Başbakanı Türk Yatırımcıları Ülkeye Davet Etti

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Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Türk yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya çağırdı. Üsküp'te düzenlenen iş forumunda Türk yatırımcılar için işbirliği fırsatları vurgulandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Türk yatırımcılara ülkesine gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından "İş dünyası ile hükümet arasında diyalog" iş forumu düzenlendi.

Foruma, Başbakan Hristijan Mickoski, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi'nin yanı sıra Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile Kuzey Makedonya hükümeti ve MATTO temsilcileri katıldı.

Mickoski, burada yaptığı konuşmada, hükümeti için ekonominin önemli olduğunu söyledi.

Yatırımcılardan, kendisini ve hükümetini onlara yardım etmek ve onlarla kazanmak isteyen bir partner olarak görmelerini isteyen Mickoski, "Burada çalışan kişiler sizlersiniz. Sizler bu ülkede kalan ve onları burada tutmak için mücadele ettiğimiz işçilerin maaşlarını sağlayan kahramanlarsınız. Elbette kanun ve anayasa çerçevesinde size yardım etmek istiyoruz ve yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ortaklık ve dürüst bir ilişkimiz olsun. Türk yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz, onları mümkün olduğu kadar çok sayıda gelmeye, buraya yatırım yapmaya, stratejik öneme sahip projelere birlikte yatırım yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dostumuz, müttefikimiz Kuzey Makedonya'nın savunma sanayisi konusunda ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız"

Büyükelçi Ulusoy da Türkiye'nin, bağımsızlığından bu yana yakın tarihi ve beşeri münasebetlerinin mevcut olduğu dost ve kardeş Kuzey Makedonya'yı çeşitli kurumlar aracılığıyla desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kuzey Makedonya'daki yeni hükümet döneminde ikili ilişkileri ve işbirliklerini daha da yukarı çıkarma noktasında kararlı olduklarını ifade eden Ulusoy, yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından ülkeye ilk resmi ziyaretin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından gerçekleştirildiğini anımsattı.

Gelecek aylarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin devam etmesi ümidini paylaşan Ulusoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp'ü aralık sonunda ziyareti konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

İki ülke arasında 1 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olan ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma yönündeki hedeflerinin bir rüya olmadığını, belirten Ulusoy, bu hedefe en büyük katkının mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi olacağını söyledi.

Ulusoy Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da birçok alanda faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Türk firmalarının Kuzey Makedonya'ya yatırım konusunda büyük ilgisi olduğuna işaret eden Ulusoy, yerel makamların bürokratik işlemler ve personelin çalışma izinleri başta olmak üzere birçok alanda kolaylık sağlamasının önemini vurguladı.

Ulusoy, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında da potansiyel gördüklerini vurgulayarak "Kendi ülkemizin barış, huzur ve güvenliğine nasıl önem veriyorsak Kuzey Makedonya dahil Balkanlar'ın barış, huzur ve güvenliğine de aynı ölçüde önem veriyoruz. Bu bağlamda, dostumuz, müttefikimiz Kuzey Makedonya'nın savunma sanayisi konusunda ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." dedi.

"MATTO, iki ülkeyi birbirine bağlayan bir köprüdür"

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski de üst düzey hükümet yetkililerine bu denli yüksek katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımların toplam yatırımların yüzde 38'ini oluşturduğunu vurgulayan Ademoski, "MATTO, iki ülke Kuzey Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan bir köprüdür. Bunca yıldır yatırım yapılması yönünde çabaları olan bir ticaret odasıdır. Emekleriyle bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde iki milyar doların üzerinde Türk yatırımı yapılmasına katkıda bulunan bir ticaret odasıdır." ifadelerini kullandı.

İş forumu sırasında MATTO üyesi firmaların temsilcileri, doğrudan hükümet temsilcilerine soru sorma ve kurumların sunduğu fırsatlar ve destekler hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Abdula Berisha - Güncel
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