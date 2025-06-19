Kuzey Kore-Rusya Stratejik Ortaklığı Vurgulandı

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Kuzey Kore, Rusya ile imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yıl dönümünde iki ülke arasındaki ittifakı 'sağlam' olarak nitelendirdi. Anlaşmanın ekonomi, diplomasi ve diğer alanlarda işbirliğini arttırdığı ifade edildi.

Kuzey Kore, Rusya ile imzaladıkları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yıl dönümünde iki ülke arasındaki ittifak ilişkisinin "sağlamlığını" vurguladı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'da Haziran 2024'te Pyongyang yönetimi ile Rusya arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yıl dönümünü konu alan makale yayımlandı.

Makalede, anlaşmanın Kuzey Kore ile Rusya arasındaki dostluk için "yeni sayfa" niteliğini taşıdığı ve iki ülkenin ittifak ilişkisinin mutlak sağlamlığını açık şekilde gösterdiği belirtildi.

Kuzey Kore birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olmasının anlaşmanın örnek uygulaması olduğu değerlendirmesi yapılan makalede, iki ülke arasında ekonomi, diplomasi, eğitim, kamu sağlığı ve sanat alanlarında artan işbirliğine işaret edildi.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin yeniden inşası çabalarına destek amacıyla Kursk bölgesine 1000 kişilik istihkam ve 5 bin kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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