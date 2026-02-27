Haberler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu ihale ilanı Resmi Gazete'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için ihale ilanını duyurarak, projenin 6,75 milyar dolar finansmanla Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi kapsamında yapım ve danışmanlık hizmetlerine yönelik ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi kapsamında yapım ve danışmanlık hizmetlerine yönelik ihale ilanının 27 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demir yolu ile birbirine bağlanacak. İhale sürecinin ardından bu yıl içerisinde yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" dedi.

6 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUNDAN KREDİ

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını belirtti. Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak" ifadelerini kullandı.

'125 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLECEK'

Bakan Uraloğlu, hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğini belirterek, "Proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" dedi.

