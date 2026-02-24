Bakan Uraloğlu: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Geçecek Demiryolu İçin 6 Uluslararası Kuruluşla 6,75 Milyar Dolarlık Finansman Ön Anlaşması Sağlandı"

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşundan toplam 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Uraloğlu, Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergaohını kapsayan projenin Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacağını belirtti.

"Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak"

Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını açıkladı.

Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği ilgiyi Türkiye'nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendiren Uraloğlu, "6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Kuruluşlar projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak" dedi.

İhale hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, bu yıl içerisinde ihale sürecinin tamamlanarak yer tesliminin yapılmasının ve çalışmaların başlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

125 kilometrelik hat

Projenin Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacağını aktaran Uraloğlu, hattın Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacağını, burada da Halkalı–Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre edileceğini belirtti.

Toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edilecek hat kapsamında 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel ile 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü yapılacağı bildirildi.

Yılda 33 milyon yolcu, 30 milyon ton yük

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığının rahatlayacağını, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk kez doğrudan demiryolu bağlantısına kavuşacağını ifade etti. Projenin Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığı kapasitesini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA