Haberler

Manisa'da 177 kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırmaktan yargılanan kuyumcuya ev hapsi

Manisa'da 177 kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırmaktan yargılanan kuyumcuya ev hapsi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da kuyumcu Tahsin Özer ve çalışanı Furkan Ercan, 177 müşteriden dolandırıcılıkla toplam 500 milyon TL toplayarak 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Duruşmada Özer'e ev hapsi, Ercan'a ise yurt dışı yasağı verildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 177 müşteriden, yüksek kar vaadi ile emanet altın, döviz ve para toplayarak, yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı ileri sürüle kuyumcu Tahsin Özer (64) ile çalışanı Furkan Ercan'ın (23), 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmada şikayetçilerin haklı olduğunu ancak hepsinin aynı anda alacaklarını istemesi nedeniyle ödeme sıkıntısı yaşadığını belirten Özer'e ev hapsi verilirken, Ercan hakkında ise yurt dışı yasağı konuldu.

Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Tahsin Özer ve çalışan Furkan Ercan, iddiaya göre müşterilerden yüksek kar vaadiyle altın, döviz ve nakit para aldı, bunun karşılığında ise kartvizit verdi. Bazı müşterileri de satın aldığı altın ya da dövizi alamadı. Bu şekilde 177 kişiyi toplam 500 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürülen ve geçen mart ayında iş yerini kapatan Tahsin Özer'e ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra tahliye edildi.

Soruşturmanın ardından kuyumcu Tahsin Özer ve çalışanı Furkan Ercan hakkında geçen yıl 21 Kasım'da 'güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Özer ve çalışanı Ercan, bugün Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra mağdurlardan bazıları ile avukatları katıldı. Sanık Tahsin Özer, şikayetçilerin beyanlarının doğru olduğunu, işlerinin son zamanlarda iyi gitmediğini, ödeme güçlüğü çektiğini, müştekilerin hepsinin aynı anda alacaklarını talep etmesi nedeniyle bu olayların yaşandığını söyledi.

Diğer sanık Furkan Ercan ise ifadesinde hakkındaki suçları kabul etmediğini belirtip, patronu Tahsin Özer'in söylediklerini yaptığını belirtti. Mağdur avukatları görev yönünden, kuyumcu ve çalışanının ağır ceza da yargılanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, Tahsin Özer'e ev hapsi, çalışanı Furkan Ercan'a ise yurt dışı çıkış yasağı koyup, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi

Hakim karşısına çıkacaklar! Savcı, ikisi için de aynı şeyi istedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı