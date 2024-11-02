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Kuyumcu İsmail K. Müşterilerinin Altınlarıyla Kayboldu

Kuyumcu İsmail K. Müşterilerinin Altınlarıyla Kayboldu
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Haberler
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İzmir'de kuyumcu İsmail K., altınlarını tamir veya yatırım amaçlı veren müşterilerinin paralarını alarak kayboldu. Müşteriler, iddialarına göre, dükkanın kapalı olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladılar. Polis İsmail K.'yi arıyor.

İZMİR'de kuyumcu İsmail K.'nin (41), müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kaçtığı iddiasıyla polis tarafından arandığı olayda, mağdur olduğunu ileri süren Tahsin Adıgüzel, "Tamir için 5 bin TL'lik bileklik vermiştik. Akşam geldiğimizde kaçtığını öğrendik" dedi.

Karşıyaka ilçesinde Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu dükkanı işleten İsmail K., iddiaya göre, müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kayboldu. Dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İsmail K.'den haber alamayan 7 müşteri, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Müşteriler, ifadelerinde altınlarını ve ziynet eşyalarını İ.K.'ye tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boşaltılmış olduğunu gördüklerini ve kendisine ulaşamayınca şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis, İsmail K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail K.'nin ev ve iş yerinde arama yapıldı. İsmail K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayda mağdur olduğunu ileri sürenlerden Tahsin Adıgüzel, "Bize daha önce bir yanlışı olmadı. Tamir için 5 bin TL'lik bileklik vermiştik. Akşam geldiğimizde kaçtığını öğrendik" dedi.

Adıgüzel, İsmail K.'den henüz şikayette bulunmadığını ancak şikayetçi olacağını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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