Kuveyt Hava Trafiğini Normale Döndürmeye Çalışıyor

FERVANİYE, 18 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in Fervaniye vilayetindeki Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 4. Terminali'nin kalkış salonunda check-in işlemleri için sırada bekleyen yolcular, 17 Haziran 2026.

Kuveyt, çatışmalardan kaynaklı aksaklıkların ardından hava trafiğini normale döndürme çabalarına yönelik bir adım daha atarak, çarşamba günü Kuveyt Uluslararası Havalimanı üzerinden çeşitli Körfez, Arap ve uluslararası havayollarının sınırlı uçuş operasyonlarını yeniden başlattı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua