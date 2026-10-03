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KUTBO meclis üyeliği seçimini Fatih Durdaş'ın yer aldığı tek liste kazandı

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Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) üyeleri, olağan genel kurulda meclis üyelerini seçti. Mevcut başkan Fatih Durdaş'ın yer aldığı tek liste oyların tamamını alırken Durdaş, yeni dönemde borsaya müstakil hizmet binası kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) üyeleri meclis üyelerini seçti.

Borsa binasında yapılan olağan genel kurulda, mevcut başkan Fatih Durdaş'ın yer aldığı tek listeyle seçime gidildi.

Oyların tamamını alan listede yer alan Fatih Durdaş, Ahmet Kaya, Aykut Kaya, Süleyman Köksal, Sedat Özdilek, Ali Avcı, Kutuluş Yıldız, Hamdi Karakoyunlu, Yasin Kansu, Ali Duran, Cihat Öngel, Tolga Çevik, Mehmet Atıcı ve Nihat Yılmaz meclis üyeliğine seçildi.

Durdaş, gazetecilere, 2009 yılında başladıkları KUTBO yönetiminde her geçen gün hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Geçmişte yaptıkları hizmetleri daha ileriye taşımak istediklerini ifade eden Durdaş, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetler bundan sonra yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Bugün burada seçimde de bunu gördük, tüm üyelerimize, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemdeki hedefimiz, borsamıza müstakil bir hizmet binası kazandırmak. Bunun dışında üyelerimize borsamız çatısı altında verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini vermek. Bu konuda da hizmet kalitemiz her geçen yıl yapılan denetimlerle tescilleniyor." diye konuştu.

Meclis üyeleri, gelecek günlerde toplanarak başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek.

Kaynak: AA
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