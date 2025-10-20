Haberler

Kütahyalı Öğrenci, Sıfırdan Dron Yaparak Altın Madalya Kazandı

Kütahyalı Öğrenci, Sıfırdan Dron Yaparak Altın Madalya Kazandı
Güncelleme:
Kütahya'da Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, Kazakistan'da düzenlenen uluslararası yarışmada kendi tasarladığı dronu yasak olduğu için götüremeyince verilen malzemelerle yeni bir dron yaparak altın madalya kazandı.

Kütahyalı lise öğrencisi, ülkeye sokmak yasak olduğu için kendi tasarladığı dronu Kazakistan'daki uluslararası yarışmaya götüremeyince sıfırdan dron yaparak şampiyonluk elde etti.

Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, Kazakistan'ın Aktav kentinde düzenlenen, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkiye ve Azerbaycan'ın katıldığı Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası'nın (TurkicSkills 2025) İnsansız Hava Aracı dalında yarışmak için başvurdu.

Başvurusu kabul gören Cengiz, kendi tasarladığı FPV dronu Kazakistan'ın yasaları gereği ülkeye götüremedi.

Bunun üzerine Cengiz, yarışmada kendisine verilen malzemelerden saniyede hızı 200 kilometreye ulaşan dronu sıfırdan yaptı.

Çok sayıda gencin katıldığı ve 21 kriter üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda Cengiz, birinci olarak altın madalya aldı.

Cengiz, AA muhabirine, birinci olduğu uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kendi yaptığı dronu götüremediği için yarışmada sıfırdan dron yapmak zorunda kaldığını anlatan Cengiz, şöyle konuştu:

"Kazakistan yasalarına göre kendi tasarladığım dronu yarışmaya götüremedim. Bu yüzden yarışmada sıfırdan dron yapmamız söylendi. Verilen malzemelerle ben de sıfırdan dron yaptım. Yarışmada bize çeşitli görevler verildi. Dronun yapımından uçmasına kadar belirlenen 21 kriterde birinci oldum. Dronu sıfırdan yaparken deneyim ve tecrübelerimden yararlandım. Lehimlemeden yazılımına kadar hepsini kendim yaptım."

Cengiz, yarışmada verilen malzemelerle dron yapamayan yarışmacıların tamamının elendiğini aktardı.

FPV dronun hızı saniyede 200 kilometre hıza ulaşıyor

Yaptığı dronun çok hızlı olduğunu belirten Cengiz, "Tasarladığım dron saniyede 200 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Diğer dronlara göre sınırsız hareket kabiliyetine sahip. Dronu 3 boyutlu gözlükle kullanıyorum. Kendi kamerası da bulunan dronu bir kuş gibi kontrol edebiliyorum." dedi.

Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç da okulun öğrencisi Cengiz'in yarışmada altın madalya kazanarak ülkesine ve Kütahya'ya büyük bir gurur yaşattığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
500
