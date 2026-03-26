Kütahya OSB'de İtfaiye Hizmet Binası törenle açıldı

Kütahya OSB'de İtfaiye Hizmet Binası törenle açıldı
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yapımı tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Musa Işın, açılışta yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinde üretim güvenliğinin korunması için itfaiye teşkilatının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yangın ve benzeri afetlere karşı önceden tedbir alınmasının zorunluluğuna dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

"Artık hiçbir şeyi kendi haline, tesadüfe bırakamayız. 'Bundan bir şey olmaz' diyemeyiz; her türlü tedbiri almak zorundayız. İtfaiye gerçekten önemli bir hizmettir. Bugüne kadar çok ciddi bir olay yaşamadık ama bu tesisin yapılmamış olması bir eksiklikti. Bu çalışmanın diğer organize sanayi bölgelerine de örnek olmasını temenni ediyorum. Hem işçi hem iş güvenliği hem de tesislerin korunması açısından burası çok değerli bir yatırımdır."

Geçtiğimiz yıl OSB içerisindeki bir fabrikada çıkan yangını hatırlatan Işın, binanın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise Kütahya OSB'nin düzenli yapısına vurgu yaparak, "Burada binlerce insana ekmek veriyorsunuz, binlerce insan sayenizde meslek sahibi oluyor. Üretimine üretim katan, fabrikasını büyütme gayesinde olan tüm sanayicilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da profesyonel bir itfaiye birliği oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Erken müdahalenin öneminin bilincindeyiz. Umarım kullanmak zorunda kalmayız ancak bu birim sadece OSB'ye değil, ihtiyaç halinde tüm şehrimize hizmet verecek teknik kapasitededir." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Işın ve protokol üyeleri, hizmet binasında incelemelerde bulunarak teknik donanım ve müdahale kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

Yüzde 50 şartı aranacak mı? İşte merakla beklenen affın detayları

Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay yanıt

Arda Güler sorusuna verdiği yanıta bakın

Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor