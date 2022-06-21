Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı Kütahya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Kütahya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ile Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında görevde olan devlet memurlarının da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Muharrem Cin - Güncel Eskişehir Kütahya Güncel Haberler

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