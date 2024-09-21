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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Lavanta Yağı Hasadı Yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Lavanta Yağı Hasadı Yapıldı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Yerleşkesi'nde lavantaların hasatı yapılarak yağları çıkarıldı. Elde edilen lavanta yağlarının sağlık faydaları ve ekonomik katkıları vurgulandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Yerleşkesi'nde 2022 yılından itibaren kampüs bahçe düzenleme çalışmaları kapsamında yetiştirilen lavantaların hasadı yapılarak yağı çıkarıldı.

Yerleşkede eylül ayı başında biçilen lavantalar, DPÜ Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan distilasyon cihazında buharının yoğuşturulması ve su ile ayrıştırılması işlemine sokularak yağı alındı.

DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Köse ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç, yağ çıkarma işlemini yerinde izleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, ziyaretlerinden dolayı Rektör Yardımcısı Özgür ve Makine Mühendisliği Bölümü yönetimine, çalışmalarında kendilerine verdiği desteklerden dolayı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a teşekkür etti.

Yerleşkede oluşturdukları lavanta bahçesinin kampüse görsel bir güzellik katmasının yanı sıra yağını da çıkartarak ekonomik bakımdan okullarına gelir elde etmeyi amaçladıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Isparta, Burdur, Denizli gibi illerimizde daha yoğun lavanta ekimi yapılıyor. Kütahya'da yetiştirilen lavantalar, iklimsel koşullar nedeniyle daha geç hasat ediliyor ve görsel güzelliklerini daha uzun süre sunuyor. Elde ettiğimiz lavanta yağlarının analizleri sonunda, lavanta yağının baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarını hafifleten, kaygı ve depresyon tedavisinde yatıştırıcı etki yapan, akne, yara izi, egzama, sedef gibi cilt sorunlarını tedavi edici, böcek ısırmaları, yanık ve kesik kaynaklı yaraları iyileştiren ve uyku kalitesini artıran bileşenler içerdiği belirlendi."

Prof. Dr. Çelik, Kütahya'da görevli Dr. Abdullah Ayaz ile lavanta yağlarının psikiyatrik tedavilerde kullanımı konusunda işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

DPÜ Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilisi Prof. Dr. Cengiz Yenikaya ise Kütahya'da lavanta yetiştiren üreticilere yağ çıkarma hizmeti verdiklerini ve bu tür ürünler üzerinde daha ileri araştırmalar yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel

Tavşanlı Ekonomi Eğitim Sağlık Güncel Tarım Çevre

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