Kütahya'da üniversite öğrencileri "Komşum" projesiyle gönüllere dokunuyor

Kütahya'da üniversite öğrencileri 'Komşum' projesiyle gönüllere dokunuyor
Kütahya Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, 'Komşum' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemekleri ulaştırıyor. Gönüllü olarak yürütülen projede, öğrenciler her gün sıcak yemekleri paketleyerek ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.

Kütahya Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, "Komşum" projesi kapsamında iftar yemeklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Komşum" projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalıyor.

Gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmada öğrenciler, yurt mutfaklarında hazırlanan sıcak yemekleri paketleyerek ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırıyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, il genelindeki 11 yurtta toplam 1900 öğrenciyle "Komşum" projesini sürdürdüklerini bildirdi.

Bu proje sayesinde öğrencilerin hem sosyalleşip hem de toplumsal sorumluluk aldığını vurgulayan Küçük, "Yardımlaşma bilincini yerinde öğreniyorlar. Yoğun bir katılım söz konusu. Her gün gönüllü gençlerimiz aracılığıyla üç ailemize sıcak yemek ulaştırıyoruz." dedi.

Projeye katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Ferhat Yiğit de bir arkadaşının tavsiyesiyle dahil olduğu bu çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yurtlarda kalan tüm akranlarını bu iyilik hareketine davet etti.

Öğrencilerden Recep Akıl da projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "Geçen seneden beri bu programın içindeyim. İhtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa dokunabilmek gurur verici. Tüm arkadaşlarımıza bu güzel işin bir parçası olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Projenin ramazan ayı sonuna kadar Kütahya genelindeki tüm yurtlarda aktif olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
500

