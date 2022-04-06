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Kütahya'da polislerden kan bağışına destek

AA - Ramazan Doğan - Güncel
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Kütahya'da polislerden kan bağışına destek

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Menderes Caddesi'ndeki Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi önüne konuşlandırılan Türk Kızılayı'nın kan bağışı tırına gelen çok sayıda emniyet personeli kan bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, yaptığı açıklamada, kan bağışına dikkati çekmek için bağışta bulunduklarını söyledi.

Teşkilatın kuruluşunu Kütahya halkı ile iç içe kutladıklarını belirten Koç, "Kütahya'mızın huzur ve güveni için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin de özellikle ramazan ayında yapılan kan bağışının oldukça önemli olduğunu dile getirerek İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile polis teşkilatına teşekkür etti.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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