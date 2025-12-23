Haberler

Pastrami sosyal medyada gündem oldu; taleplere yetişemiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da işletmeci Yılmaz Demirdöğen, ABD'nin ünlü Katz restoranının Pastrami etli sandviçini Türk mutfağına uyarlayarak dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan etin hazırlanma süreci yoğun ilgi gördü.

KÜTAHYA'da Yılmaz Demirdöğen, ABD'nin New York kentinde 'Katz' olarak bilinen 'Pastrami' etli sandviçleri Kütahya'daki işletmesinde kendi yöntemiyle hazırlayarak satışa çıkardı. Etin hazırlandığı görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından taleplere yetişemediklerini ifade eden Demirdöğen, "Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Sosyal medyada ilgi görmesinin sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyada ilgi görünce de haliyle merak edildi" dedi.

Kütahya'da restoran işletmecisi Yılmaz Demirdöğen, 15 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü 'Katz' olarak bilinen etli sandviç Pastrami'yi, Türk mutfağına uyarladı. Restoran açan Demirdöğen, 18 günde hazırlanan etin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Pastrami yoğun ilgi gördü. Kütahya'nın yanı sıra çevre illerden çok sayıda ziyaretçileri olduğunu ifade eden Yılmaz Demirdöğen, sosyal medya etkisiyle siparişlere yetişmediklerini söyledi. Pastrami etinin 18 günde hazırlandığını kaydeden Demirdöğen, "Yaklaşık 15 sene önce Amerika'ya gitmiştim. Orada bunu deneme imkanım oldu. Ailecek kırmızı et işinden geldiğimiz için ete karşı bir merakımız var. Sosyal medyada da Katz çok ünlü. Bunu da izlerken, 'Biz buna kendi yorumumuzu katabilir miyiz?' düşüncesiyle bu süreç başladı. İşin üzerine durduğumuz, yorum kattığımız için bu süreç buraya geldi. Pastrami'yi yiyen insanlar bizim yaptığımız reçeteyle Türk mutfağından bir lezzet mutlaka buluyor. Oradaki aroma ve baharatlar daha yoğun. Bizimkisi ise daha hafif, daha Türk mutfağına uygun, Türk insanının damak tadına hitap edecek bir ürün olması için mücadele verdik ve başarılı da olduk" diye konuştu.

Pastrami üretiminin en önemli aşamasının doğru et seçimi olduğunu belirten Demirdöğen, sürecin sabır gerektirdiğini söyledi. Demirdöğen, "Pastraminin en önemli aşaması düzgün et seçimi. Sonrasında turşulama. Bu turşulamada tuzun ve baharatların keskinliği çok önemli. Eti salamura yapıyoruz. 15 günlük bir süreç bu. İstediğimiz kürleme seviyesine geldiğinde mühürleme ve tütsüleme aşamalarımız var. Turşulama sürecimiz tam 15 gün sürüyor. Bu 15 günlük süreci etle baharatın birbirine işlemesi gibi düşünebiliriz. Uzak şehirlerden gelenler var. Bursa'dan çok gelen müşterilerimiz var. İzmir, İstanbul, Kocaeli gibi yakın çevrelerden çok gelen müşterilerimiz var. Hatta talep yoğun olduğu için çoğu zaman karşılayamıyoruz" dedi.

Pastraminin farklı yapım yöntemleri olduğunu dile getiren Demirdöğen, "Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Viral olmasının sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyayı da güçlü kullanıyoruz. Viral olunca haliyle merak edildi. Yumuşaklığı, dokusu ve içinin sulu olması. İsviçre peyniriyle birlikte kullanıyoruz bu ürünü. Her gün sabit gelen müşterilerimiz var, öğlen, akşamüstü hatta ailecek gelenler de var" diye konuştu.

Demirdöğen, Pastrami fiyatını herkesin ulaşabileceği seviyede tutmaya çalıştıklarını belirterek, gelen müşterilerin uygun fiyatları duyup şaşırdığını da sözlerine ekledi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title