Kütahya'da aranan 26 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 kişiden 13'ü cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, görevi kötüye kullanma ve tehdit gibi suçlardan aranan, haklarında 2 yıl ila 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 13'ü serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.