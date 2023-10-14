Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Çin'in Porselen Başkentine Canlılık Getirdi

1. Çin'in porselen başkenti Jingdezhen'den çeşitli görüntülerÇin'in Jiangxi eyaletinin dağlarında küçük bir şehir olan Jingdezhen, kaliteli seramik üretimi ile ünlü.

1. Çin'in porselen başkenti Jingdezhen'den çeşitli görüntüler

Çin'in Jiangxi eyaletinin dağlarında küçük bir şehir olan Jingdezhen, kaliteli seramik üretimi ile ünlü.

Yerel ve uluslararası seramik endüstrisindeki önemli rolü nedeniyle genellikle "porselenin başkenti" olarak anılan kentin seramik işçiliğinin geçmişi 2.000 yılı aşıyor.

Antik dönemlerde Jingdezhen, İpek Yolu üzerinden diğer ülkelere nefes kesici çok sayıda porseleni ihraç etti.

Günümüzdeyse Kuşak ve Yol İnisiyatifi, şehre yeni bir canlılık getirdi.

Jingdezhen'in seramik ürünleri artık 30'dan fazla Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkeye ihraç ediliyor. Kent de hayallerinin peşinden giden çok sayıda yabancı sanatçıyı ve meraklıyı kendine çekti.

"Küçükken ailemle birlikte bir müzeye gitmiştim ve babam bana ilk kez orada seramikten bahsetti. Jingdezhen'e 2014 ya da 2015 yılında geldim. Jingdezhen'de Jingdezhen seramiğini yavaş yavaş tanıdım. Yaklaşık bir yıl sonra Jingdezhen'de bir dış ticaret siparişi aldım. Kuşak ve Yol İnisiyatifi bize pek çok fırsat sağladı. Aldığımız siparişler giderek artıyor."

"Lisans öğrencisiyken Jingdezhen'deki kil malzemelerle ilgilenmeye başladım. Seramik üniversitesinde okumak için Jingdezhen'e geldiğimde, Çin hükümetinden burs alma şansına sahip oldum ki, bu büyük bir fırsattı. Stüdyomu ilk kurduğumda, yerel politikalar ve destek önlemleri çok yardımcı oldu."

"Burada kendimi çok rahat hissediyorum, çok rahatım. Çok fazla Çinli arkadaşım var, hatta yabancı arkadaşlarım bile var. Birlikte çok mutluyuz. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum, çünkü teknikler, mekanlar, stüdyolar ve sanatçılar çok iyi. Bu yüzden burada doktora eğitimi almayı düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jingdezhen'den bildiriyor. (XHTV)