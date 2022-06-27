Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangın korkuttu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan söndürülürken, çevredeki meraklı kalabalık arasındaki bazı kişiler söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Apartman sakinleri evlerini tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin bina çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çaba ile yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Bu sırada çevrede toplanan meraklı kalabalık o anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Ev kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.