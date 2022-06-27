Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangın korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
 - Güncelleme:
Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangın korkuttu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın korkuttu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan söndürülürken, çevredeki meraklı kalabalık arasındaki bazı kişiler söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Apartman sakinleri evlerini tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin bina çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çaba ile yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Bu sırada çevrede toplanan meraklı kalabalık o anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Ev kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Kuşadası İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title