Kurumsal Girişimcilik Ödülleri Sahiplerini Buldu
GİRİŞİMCİ Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 7. Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde başarılı projeler eşit düzeyde takdir edildi. Bu yılki ödüller, kurum içi girişimcilik ve iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlayan projelere verildi.

GİRİŞİMCİ Kurumlar Platformu (GKP) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde, bu yıl yedincisi düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde (KİG Ödülleri) kazananlar, dün Fast Company Türkiye tarafından gerçekleştirilen Corporate & Startup Day'de açıklandı. Ödüllerde bu yıl, başarıların eşit düzeyde takdir edilmesi amacıyla sıralama yapılmadı.

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi'nin kurum içi girişimcilik programları ve kurum-girişim iş birliklerini teşvik etmek amacıyla yedincisini düzenlediği KİG Ödülleri'ne yoğun katılımla gerçekleşti. Aday projelerin değerlendirilmesinde ana faaliyet alanıyla uyum, ortaya konan ölçülebilir değer ve ticarileşme temel kriterler olarak dikkate alındı. Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde fikrin çalışanlardan doğması, En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde girişimle birlikte ürün veya çözüm geliştirilmesi, En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ticarileşen fikir ve programa katılan çalışan sayısı belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

'GERÇEK DEĞER, DEĞİŞİMİ BAŞLATMA CESARETİNDE'

Bu yılki ödüllere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, rekor sayıda başvuru olduğunu belirterek, "Kurumsal girişimcilikte gerçek değer, 'en iyi' olma iddiasından çok, değişimi başlatma cesaretinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yıl ödülleri herhangi bir sıralama yapmadan açıklamayı tercih ettik. Tüm başarılı projelerin eşit düzeyde takdir görmesi, dönüşüm odaklı yaklaşımımızla en uyumlu yöntem oldu. Kurumların içinden filizlenen projelerin ülkemizin ekonomisine, rekabet gücüne ve inovasyon kültürüne sunduğu katkıları görmek bizim için büyük bir ilham ve motivasyon kaynağı" dedi.

Aday projelerin değerlendirilmesinde, aralarında Tuğrul Ağırbaş'ında yer aldığı jüri heyeti, ana faaliyet alanıyla uyum, ortaya konan ölçülebilir değer ve ticarileşme gibi temel kriterleri dikkate aldı.

TÜRKİYE'NİN KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK BAŞARILARI ÖDÜLLERLE TAÇLANDI

7. Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde En iyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde; D-One (Doğuş Oto), Piapiri (ÜNLÜ&Co), Tahıl Kurutma Makinelerinde LPG Kullanımı (Aygaz) ilk üçte yer aldı. En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği Projesi kategorisinde; Ataletsel Sensör Geliştirme Projesi (Aselsan & OB Sensör), Kabin İçi Kamera ile Sürücü Yorgunluk Algılama (DMS) Teknoloji İş Birliği Projesi (Ford Otosan & Büyütech), Kolay Finansman (Türkiye İş Bankası & Figopara) isimli iş birliği projeleri ödüllerin sahibi oldu. En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ödülün kazananı, EKİG - Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik Programı (Eczacıbaşı Holding) oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
