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Kurum: "Ukrayna halkının, Ukrayna'nın çocuklarının zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz"

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Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı. (2)

Kaynak: AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Ukrayna Güncel Haberler

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