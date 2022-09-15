Kurum: "Ukrayna halkının, Ukrayna'nın çocuklarının zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz"
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Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.
Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı. (2)
Kaynak: AA / Emir Sultan Demirci - Güncel