Kurum, Suriye Bakanı Ancerani ile TOKİ'nin yeniden imar tecrübesini aktarmayı görüştü

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 Zirvesi kapsamında Ancerani ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde konut üretimi, şehir planlaması, altyapı, çevre yönetimi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başlıklarında işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik. TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK başta olmak üzere kurumlarımızın tecrübesini Suriye'nin yeniden imar sürecine aktarmaya hazırız. Dost ve kardeş ülke Suriye ile ilişkilerimizi şehirlerin yeniden inşasından çevrenin korunmasına uzanan güçlü bir işbirliğiyle daha ileri taşımak istiyoruz."

Kaynak: AA