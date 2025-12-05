Haberler

DMM: 'Kuru fasulye krizi' iddiası dezenformasyondur

DMM: 'Kuru fasulye krizi' iddiası dezenformasyondur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kuru fasulye krizinin yaşandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atıldığını açıkladı. Üretim ve arzda herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur. Ülkemizin kuru fasulye arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 2024 yılında yeterlilik oranımız yüzde 84,5'e ulaşmış, iç tüketimin büyük bölümü yerli üretimle karşılanmıştır. 2025 yılı için ise TÜİK'in tahminlerine göre 247 bin ton üretim gerçekleşmiş ve bu sürede yalnızca 7 bin tonluk sınırlı bir ithalat yapılmıştır. Bu göstergeler, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü biçimde korunduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

'TEDBİRLER KARARLILIKLA UYGULANIYOR'

Üreticilerin korunması amacıyla tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kilogram olarak belirlenmiş, böylece hem üretim sürdürülebilirliği hem de piyasa istikrarı güvence altına alınmıştır. Ayrıca güçlü arz yapısının gelecek yıllarda da devam etmesi için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki çalışmalar etkin şekilde sürdürülmekte, kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik çiftçilerimize yüzde 75 oranında hibe tohum desteği sağlanmaktadır" açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Diğer yandan kuru fasulye, son yapılan düzenlemeyle 2024'ten itibaren üretimin artırılması amacıyla üretim planlaması yapılan ürünler listesine alınmıştır. Bu kapsamda kuru fasulye üreticisine verilen destek de dekar başına 2024 üretim yılında 185 lira iken 2025 üretim yılında 366 liraya, 2026 üretim yılında ise 465 liraya çıkarılmıştır. Tüm bu veriler, kuru fasulyeye erişimde bir sıkıntı yaşanacağı yönündeki iddiaların gerçeklikle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, manipülatif söylemlere itibar etmemesi, resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın

ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürünü gören zabıta sinirlendi: Derhal kaldırın buradan
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Talihsiz kadın, zirveye 50 metre kala partneri tarafından ölüme terk edildi

Talihsiz kadın zirveye 50 metre kala ölüme terk edildi
Telefonda sevgilisi ile tartışan genç kız 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Sevgilisi ile tartışan kadın 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında

Tepki toplayan heykelle ilgili ekipler harekete geçti
13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi

20 katlı otelin penceresinden düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.