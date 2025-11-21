Haberler

Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Enerji ve Tarım Projelerini Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan'daki ziyaretleri sırasında Türkistan ve Çimkent şehirlerinde önemli görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki enerji ve tarım projeleri üzerinde duruldu, aynı zamanda Türkistan-Konya kardeş şehir protokolünün imza aşamasına geldiği belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'daki temasları kapsamında Türkistan ve Çimkent şehirlerini ziyaret etti.

Zorlu, Türkistan Eyaleti Valisi Nuralhan Köşerov ve Çimkent Büyükşehir Valisi Birinci Yardımcısı Aydın Karimov ile bir araya geldi.

Çimkent Büyükşehir Valiliğinde düzenlenen görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki enerji ve tarım sektörlerindeki yeni projeleri değerlendirdi.

Zorlu, görüşmede, Türk şirketlerinin buraya seracılık alanında yaptığı yatırımların bölgede bir ilki teşkil ettiğini belirterek, "Güney Kazakistan'ı karşılıklı avantajlarımızı kullanarak tarım ve hayvancılıkta ortak üretim üssü haline getirebiliriz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün Çimkent'e özel önem verdiğine işaret eden Zorlu, "Burada bir kültür merkezi açılması yönünde çalışmalarımız da var." ifadesini kullandı.

Karimov da Türkiye'nin özellikle organize sanayi bölgesi alanındaki tecrübesini Çimkent ve civarında yeni kurulan sanayi bölgeleri için ciddi fayda sağlayacağını söyledi.

Türkistan- Konya kardeş şehir protokolü imzaya hazır hale gelecek

Türkistan Eyaleti Valiliğinde yapılan görüşmede, Zorlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Türkistan Başkonsolosu Levent Gürcan ve Çimkent Fahri Konsolosu Latifşah Asanov da hazır bulundu.

Zorlu, görüşmede, Şubat 2026'da "Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a Ortak Miras" temasıyla Türkistan'da büyük bir sempozyum düzenleneceğini ve Türkistan ile Konya arasında kardeş şehir protokolünün yakında imzaya hazır hale geleceğini dile getirdi.

Zorlu, gelecek yıl nisanda düzenlenmesi beklenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne Türkistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vali Köşerov de Türkistan'ın iki ülke halklarının kadim tarihi şehri olduğunu ve Türk şirketlerini Türkistan'a beklediklerini kaydetti.

Görüşmelerin ardından Zorlu, Türkiye'nin yapımı süren Türkistan Başkonsolosluğu ve Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
