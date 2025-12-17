Küre'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Hafta kapsamında Küre Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Yerli malı kullanımının önemi, tutumlu olma bilinci ve üretimin değeri hakkında farkındalık oluşturulurken, çocukların hazırladığı çalışmalar beğeni topladı.

Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.