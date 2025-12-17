Küre'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Haberler

Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin yerli malı kullanımının önemine dair gösterileri ilgiyle izlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı, emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Hafta kapsamında Küre Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Yerli malı kullanımının önemi, tutumlu olma bilinci ve üretimin değeri hakkında farkındalık oluşturulurken, çocukların hazırladığı çalışmalar beğeni topladı.

Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

