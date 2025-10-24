Haberler

Küre'de 29 Ekim için Temizlik ve Hazırlık Çalışmaları

Güncelleme:
Küre'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi belediye ekipleri, parklar ve spor salonunda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri yıkanan alanları bayram için hazır hale getirdi.

Küre'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi belediye çalışanları tarafından temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Belediye ekipleri, ilçedeki parklar ile spor salonunda temizlik çalışması yürüttü.

İtfaiye ekiplerince yıkanan alanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır hale getirildi.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küre Belediye Başkanı Salih Turan'a ve temizlik personeline teşekkür ve şükranlarımızı sunarız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

title
