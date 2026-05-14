Konya'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde, Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatları denetlendi. Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla sıkı denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, merkez Selçuklu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çağlayan, "Firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına her zaman sahadayız." dedi.

Çağlayan, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler
