Kurban Bayramı öncesi 'fahiş bilet' denetimi

Güncelleme:
Kayseri'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminalinde otobüs firmaları üzerinde fahiş bilet denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, tavan bilet fiyat tarifesine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 'fahiş bilet' fiyat denetimi yaptı. İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde otogar içerisinde ofisleri bulunan otobüs firmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan bilet fiyat tarifesine uyup uymadıkları kontrol edildi.

'AYKIRILIK TESPİT EDİLDİĞİNDE BAKANLIĞA BİLDİRİYORUZ'

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketlerindeki yanıltıcı ve aldatıcı indirimlerin tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam etmekteydi. Kurban Bayramı öncesi de artan talepler doğrultusunda bilet satış fiyatlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tavan ücretin üzerinde satılıp satılmadığını denetlemek üzere şehirler arası otobüs terminallerinde yoğun bir şekilde bakanlık olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Denetimlerde, haksız fiyat dediğimiz veya tavan fiyat ücreti var. Bu fiyatların üzerinde fiyatlandırma yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesi de hal denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. O denetimlerimiz de sabah saatlerinde yoğun şekilde yapılıyor. Aykırılık tespit edildiği durumda tutanak altına alıp, bakanlığımıza bildiriyoruz ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
