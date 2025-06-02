Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileyicilerine Yoğun Talep

Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileyicilerine Yoğun Talep
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Karabük'te Kurban Bayramı yaklaşırken bıçak bileyicileri yoğun çalışma temposuna girdi. Vatandaşların bıçak taleplerinin son günlere bırakılması bileyicileri zor durumda bırakıyor. Uzun yıllardır bu işi yapan Ali Açıkgöz, bayram öncesi işlerin artığını belirtti ve erken başvuruda bulunulmasını önerdi.

Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi başladı

KARABÜK - Karabük'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban kesiminde kullanacağı bıçakları hazırlamak isteyen bileyiciler yoğun mesaiye başladı.

Karabük'te bıçak bileyicilerinde Kurban Bayramı mesaisi başladı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların taleplerini karşılamak için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan bileyicilerde yoğunluk yaşanıyor.

26 yıldır bıçak bileyicisi olan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun her yıl olduğu gibi bu yıl da arttığını söyledi. Vatandaşların bıçak bileme işini son günlere bırakmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını belirten Açıkgöz, şunları söyledi:

"Kurban yoğunluğu başladı. Bu bayram öncesinde vatandaşlarımız her zamanki gibi son günlere bırakıyorlar. Keşke daha önce gelseler de işlerini daha rahat yapsak. Son günlerde hem biz yoruluyoruz hem de vatandaş kendilerini strese sokuyor. Tavsiyem daha erken getirmeleri. İşçilik daha güzel olur."

Bileme işine özen gösterdiklerini ifade eden Açıkgöz, "Biz elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz tabii. Bu işin vebali var. Bıçak kesmediği zaman tabii bizde onun rahatsızlığı oluyor." dedi.

Bayrama sayılı günler kaldığını belirten Açıkgöz, işleri sırayla aldıklarını ifade ederek, "Son dört günümüz kaldı. Son günlerde sıkışmamak adına zaten işleri sırayla alıyoruz." diye konuştu.

26 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Ali Açıkgöz, "Bu işi yapalı 26 yıl oldu. Üç kuşaktır devam ettiriyoruz. Benden sonra oğlum var." ifadelerine yer verdi.

Bıçak bileme fiyatlarının da bayram öncesi sabit olduğunu aktaran Açıkgöz, "Bıçak bileme 50 TL, balta ve satır tarzında işler 100 liraya yapılıyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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