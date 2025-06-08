Kurban Bayramı'nda ESK'dan Üreticilere Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK), Kurban Bayramı'nda üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları her yıl olduğu gibi satın alacağını belirterek, "Bu yıl başlattığımız yeni uygulamayla ayrıca karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin ellerindeki kurbanlıkları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla, yine ESK olarak biz alacağız." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tüm vatandaşların bayramını kutladı, bayramın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, yetiştiricilerin satamadığı kurbanlıklarla ilgili şunları ifade etti:

"Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları ESK olarak satın almış olacağız. İlaveten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine ESK olarak alacağız."

Kontroller TÜRKVET üzerinden yapılacak

Söz konusu uygulama çerçevesinde, Kurban Bayramı'nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığından dolayı işletmelerinde hayvan hareketleri kısıtlaması bulunan ve kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen üreticilere ait hayvanlar ESK tarafından satın alınacak.

Bu kapsamda üreticilerin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları gerekiyor.

TÜRKVET'te gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin "Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları" doğrultusunda belirlenen fiyatlar üzerinden satın alınacak.

Bu kapsamda, ESK'nin büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına tosunda 400 lira, düvede 370 lira ve inekte 340 lira olarak belirlendi.

Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına kuzuda 400 lira, tokluda 360 lira, koyunda 350 lira, oğlakta 260 lira, çepiçte 220 lira ve keçide 190 lira oldu.

Öte yandan, söz konusu fiyatlar tavan fiyatlar olup yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilecek.