Kurban Bayramı'nda Birlik ve Beraberlik Mesajları

Kurban Bayramı'nda Birlik ve Beraberlik Mesajları
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Ankara Ticaret Odası ve esnaf temsilcileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda birlik, beraberlik, huzur ve dayanışma temennilerinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, mesajında, Kurban Bayramı'nın getirdiği bolluk, bereket, huzur ve dayanışma ikliminin, ülkeyi ve tüm iş dünyasını kuşatması temennisinde bulunarak, "Dünyada barışın egemen olduğu, milletçe birlik ve beraberlik içinde güçlendiğimiz, üretim ve ticaretimizin arttığı, paylaştıkça çoğaldığımız nice mutlu, huzurlu bayramlara kavuşmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken, bayramların insanları bir araya getiren, kalpleri yakınlaştıran ve toplumsal bağları kuvvetlendiren müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Özellikle Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, gönüllerin birleştiği mübarek bir vakit olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bayramda darda olanı gözetmek, yolda kalana sahip çıkmak, yetimi sevindirmek ve gönülleri onarmak hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta değerli esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu da bayramın, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek, toplumsal uyum ve dayanışmaya katkı sağlamasını dileyerek, "Adaletin, merhametin ve insanca bir yaşamın egemen olduğu sağlıklı, huzurlu ve savaşsız bir dünya dileğiyle, Kurban Bayramı'nızı içtenlikle kutluyor, tüm insanlık için barış temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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