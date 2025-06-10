Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nda Akıcı Yoğunluk

Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nda Akıcı Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İstanbul yönünde Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli'nde trafik yoğunluğu sürerken, Ankara yönünde ulaşım ise normal seyrediyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk sürüyor.

Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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