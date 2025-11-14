Kumluca'da Halk Pazarında Ortak Denetim Gerçekleştirildi

Kumluca'da Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, perşembe ve cuma günleri kurulan halk pazarında ortak denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşın sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, tezgahlarda bulunan ürünlerin etiketlerinin olup olmadığı ve son kullanma tarihlerinin uygunluğu kontrol edildi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulandı.

Pazar yerlerinde düzenin korunması, vatandaşın güvenilir gıda ürünlerine ulaşması ve esnafın daha sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşması amacıyla ilgili kurumlarla ortak denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.