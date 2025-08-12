Kumluca'da Çiftçiler, Sıcak Havalara Rağmen Fide Yetiştiriyor

Kumluca'da Çiftçiler, Sıcak Havalara Rağmen Fide Yetiştiriyor
Güncelleme:
Kumluca'da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, yüksek sıcaklıklara rağmen fideleri özenle yetiştiriyor. Kadın çiftçiler, zorlu koşullara rağmen tarımsal üretimin aksamaması için gayret sarf ediyor.

Kumluca'da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, yüksek sıcaklara rağmen seralarda fide yetiştiriyor.

Sabah erken saatlerde iş başı yapan çiftçiler, günün 8 saatini serada geçiriyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Tevfik Kökçe, AA muhabirine, ilçedeki fide üretici kadınların kavurucu sıcakta cefakarca çalıştıklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının yüksek oluşunun çalışma ortamını zorlaştırdığını dile getiren Kökçe, kadınları böyle bir ortamda üretmeye devam ettikleri için tebrik etti.

Sera fide tesisinde çalışan Hacer Kurt da tarımda üretimin aksamaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Sera ortamında sıcağın daha da arttığını ifade eden Kurt, "Şu an dışarısı 40 dereceye yakınsa, içerisi 50 derece civarında. Gerçekten aşırı bir sıcak var ama yapacak bir şey yok. Biz fide yetiştirmezsek, sizler nereden yiyeceksiniz?" diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
