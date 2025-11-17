Haberler

Kumluca'da 222 Bin Metrekare Asfaltlama Çalışması Tamamlandı

Güncelleme:
Kumluca Belediyesi, 2025 yılı içinde 25 mahallede toplam 222 bin metrekare asfaltlama çalışması yaparak ilçe genelindeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Çalışmanın maliyeti 21 milyon lira olarak açıklandı ve bu, Kumluca tarihindeki en yüksek metrekareli asfaltlama olarak kaydedildi.

Kumluca Belediyesi tarafından 2025 yılında ilçe genelinde 25 mahallede yaklaşık 222 bin metrekare asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam maliyeti 21 milyon 24 bin lira olan bu çalışma, metrekare bazında Kumluca tarihinde tek sezonda yapılan en yüksek asfaltlama olarak kayıtlara geçti.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin beş ay süren çalışmayla asfaltlama işini başarıyla tamamladığını belirterek, ilçe genelinde ulaşım konforunu arttırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Asfaltlama öncesi yolların sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırmak için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Avcıoğlu, şunları kaydetti:

"Asfaltlama çalışmalarımızın 2025 yılı etabını tamamladık. Ekiplerimiz yaz sıcağına aldırmadan fedakarca yürüttükleri asfaltlama çalışmalarını rekor metrekareyle tamamladılar. Önümüzdeki süreçte ilçemizin her caddesine her sokağına girerek asfaltlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyük bir özveriyle görev yaparak bir rekora imza atan tüm çalışma arkadaşlarıma, bizlerle işbirliği içinde çalışan mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Avcıoğlu, yollarda yapılan planlı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra, altyapıdan ulaşıma, kent kimliği ve kent estetiğinden sosyal donatılara kadar birçok alanda planlanmış çalışmaların olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
