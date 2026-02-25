Kaskla girdiği kuyumcu dükkanından soygun yapan sanığın sanal kumar borcu varmış

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kuyumcu dükkanına girip, çalışanı etkisiz hale getirip, 5 kilo altın aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cumhur Yılmaz (28), savunmasında, sanal kumar borcu olduğunu, bu nedenle suçu işlediğini söyledi.

Fatsa ilçesinde geçen 25 Kasım'da meydana gelen olayda; başında kask ile bir kuyumcu dükkanına girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır'da yakalanan polis memuru Cumhur Yılmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasına iş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi'den özür dileyerek başlayan tutuklu sanık Yılmaz, borçlarını kapatmak için suçu işlediğini ileri sürdü. 200-300 milyon lira civarında borcu bulunduğunu, sanal kumar oynayarak borçlarını kapatmaya çalıştığını ancak durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Yılmaz, "Kimseden yardım alamadım. Alacaklılar kapıma dayandı. Eşime mesajlar atıldı. Çok pişmanım. Eşimi ve çocuğumu kaybetmek istemiyorum" dedi.

'KİMSEYE ZARAR VERME NİYETİM YOKTU'

Sanık, olay sırasında kimseye zarar verme niyetinin olmadığını, silahında tek mermi bulunduğunu ve soygunu gerçekleştirememesi halinde intihar etmeyi düşündüğünü ileri sürdü. Mahkeme başkanının, "Bir kamu görevlisi olarak yaptığınla daha mı iyi oldu?" sorusuna "Hayır efendim" yanıtını verdi.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

Mahkeme başkanının iş yeri sahibine "Şikayetçi misiniz?" sorusu üzerine Yılmaz Şerbetçi, şikayetçi olduğunu belirtti. Müşteki avukatları, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmamasını talep ederek, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından da cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin daha önce temiz bir sicile sahip olduğunu, ailesi bulunduğunu ve kumar bağımlılığı nedeniyle bu noktaya geldiğini belirterek, pişmanlığının dikkate alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosya kapsamının genişletilmesi ve sanığın babasının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı