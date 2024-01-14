Kulu'da 31 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 31 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kulu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Konya-Ankara kara yolu Ankara Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.K. ve C.A. gözaltına alındı.