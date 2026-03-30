Bakan Ersoy Tga Üyeleriyle Bir Araya Geldi: Sektörümüzün Dayanıklılığını Artıracak Adımları Değerlendirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile bir araya gelerek turizm sektörünün mevcut durumu ve önümüzdeki dönem için yol haritasını ele aldı. Sektörde sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılığı artıracak adımlar değerlendirildi.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantıda turizm sektörünün mevcut durumunun ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Görüşmelerde, sektör paydaşlarının katkılarıyla turizmde sürdürülebilir büyümeyi güçlendirecek adımların değerlendirildiği ifade edildi.

Küresel gelişmeler karşısında sektörün dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların da gündeme geldiğini aktaran Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu korumak ve daha ileri taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: ANKA
