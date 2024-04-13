Küçükçekmece'de Kaldırımda Yürüyenlere Çarpan Motosiklet Kazası

Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyenlere çarpan motosikletin sürücüsüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yönetimindeki 34 HFK 679 plakalı motosikletle tek teker üzerinde ilerlediği öne sürülen Doğukan K, kontrolünü yitirip kaldırıma çıktı, yayalara çarptı.

Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Doğukan K ile kaldırımdaki yayalar Fikriye T. ve kızı Büşra T. ile Muhammet Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.