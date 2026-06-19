Haberler

Küba lideri Diaz-Canel, "görülmemiş bir emperyalist kuşatma altında" olduklarını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD yaptırımlarına karşı ülkesinin 'görülmemiş bir emperyalist kuşatma altında' olduğunu belirtti. Diaz-Canel, ekonomik reform paketi hazırlıklarını da duyurdu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kastederek, ülkesinin "görülmemiş bir emperyalist kuşatma altında" olduğunu söyledi.

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Havana'da düzenlenen Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu'nun kapanışında konuşan Diaz-Canel, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkati çekti.

Küba'nın "görülmemiş bir emperyalist kuşatma altında" bulunduğunu öne süren Diaz-Canel, "Tüm kahramanlarımız kendi dönemlerinde, bugün yeni devrimci neslin karşı karşıya bulunduğu zorluklardan daha ağır ya da en az onlar kadar çetin sınavlarla mücadele etti. Ancak hepsi bu meydan okumaların üstesinden onurla gelerek zafere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun sosyal adalet anlayışını korumaya devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir devrimin yolu kolay olmamıştır. Bizim devrimimiz ise 60 yılı aşkın süredir devam eden ambargo, hibrit savaş ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlere rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Başka hiçbir ulusun bu kadar uzun süre böylesi baskılara dayanamayacağını düşünüyorum." dedi.

Habere göre, Küba hükümeti, ekonomide kapsamlı dönüşüm süreci kapsamında ekonomik aktörlerin yönetimi, merkezi planlama sistemi, bütçe yapısı ve belediyelerin özerkliğine yönelik reformlar hazırlıyor.

Reform paketinde enerji sektörünün geliştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, finans ve bankacılık sisteminin modernizasyonu, vergi politikalarının güncellenmesi ve yabancı yatırımlara yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Diaz-Canel, geniş kapsamlı "reform paketi" açıklamıştı

Devlet televizyonuna 14 Haziran'da konuşan Diaz-Canel, reformların Washington'un baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söylemişti.

Reform paketinin önümüzdeki haftalarda ülkenin en üst karar organlarından biri olan Küba Komünist Partisi (PCC) Siyasi Bürosu'nun onayına sunulacağını belirten Diaz-Canel, paketin daha sonra tek kamaralı yasama organı Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde (ANPP) görüşüleceğini ifade etmişti.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını dile getirerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz

Anlaşma sonrası İran'dan tarihi uyarı! Bu rest Trump'ı çıldırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yeni golcüsünü de açıkladı! Bu gece İstanbul'a geliyor
Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu