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Küba Devlet Başkanı Canel'den ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin yeni yaptırımlarını ve suçlamalarını eleştirerek, Washington'ın politikalarını 'McCarthyizm'in yeni versiyonu' olarak nitelendirdi ve insanlık için asıl tehlikenin uluslararası aşırı sağ olduğunu savundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin son dönemde ülkesine yönelik yeni yaptırımlarına ve Washington'ın suçlamalarına tepki gösterdi.

Canel, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ülkesini hedef alan ABD yönetimini "sert" sözlerle eleştirdi.

Küba'ya yönelik yeni yaptırımlara ve Washington'un suçlamalarına işaret eden Canel, şunları kaydetti:

"ABD'de McCarthyizm'in yeni ve daha tehlikeli bir versiyonu geri döndü. Emperyalist sağ ve onun yandaşları tehlikeli bir şekilde radikaldir, diğer suçların yanı sıra şunlardan sorumludur: Gazze'deki soykırım, yargısız infazlar, göçmenlere yönelik sürek avı, işkence ve cinayetler, İran'da kız çocuklarının eğitim gördüğü bir okulun bombalanması ve Küba halkına yönelik soykırım niteliğindeki abluka. Liste sonu gelmez bir nitelik taşıyor. İnsanlık için asıl gerçek tehlike, uluslararası aşırı sağın savaş eylemlerine yön veren yağma felsefesidir."

ABD'nin politikaları "McCarthyizm"e benzetiliyor

Ulusal basına göre Küba lideri Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını "McCarthyizm"e benzetti ve bunları temelsiz, ideolojik bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.

McCarthyizm, ABD'de 1950'lerde Senatör Joseph McCarthy döneminde yürütülen komünizm karşıtı cadı avını ve siyasi baskı dönemini ifade eden bir terim olarak geçiyor.

ABD'nin Küba'yı "terörü destekleyen ülkeler" listesinde tutması ve yeni yaptırımlar uygulaması, Havana'nın uluslararası finans sistemine erişimini zorlaştırıyor.

Küba yönetimi ise Washington'ın suçlamalarını reddederek, ABD'nin politikalarının asıl istikrarsızlaştırıcı unsur olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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