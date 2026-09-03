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Küba Hükümeti Özel Sektöre İstihdam ve Ortaklık Sınırlarını Esnetti

Küba Hükümeti Özel Sektöre İstihdam ve Ortaklık Sınırlarını Esnetti
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HAVANA, 3 Eylül (Xinhua) -- Küba hükümeti, özel sektörün faaliyet alanını genişleten bir kararname yayımladı.

HAVANA, 3 Eylül (Xinhua) -- Küba hükümeti, özel sektörün faaliyet alanını genişleten bir kararname yayımladı. Yeni düzenlemeyle özel işletmelerin 100'den fazla işçi çalıştırmasının ve yurtdışında yaşayan Kübalılarla ve kalıcı oturuma sahip yabancılarla ortaklık kurmasının önü açılıyor.

Çarşamba günü ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan kararnameyle, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yönetmelikler güncellenirken, 100'den fazla çalışanı olan özel şirketlerin de yasal ve ekonomik çerçevede değerlendirilmesi sağlanıyor.

Kararnamede mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin, devlete ait, özel ya da yarı devlet yarı özel statüsünde ya da kuruluşlara ait olabileceği belirtildi. Küba'da ya da yurtdışında yaşayan Kübalıların yanı sıra Küba'da kalıcı oturuma sahip 18 yaşını doldurmuş yabancılar da özel şirketlere ortak olabilecek.

Ulusal Devlet Dışı Ekonomik Aktörler Enstitüsü Başkanı Lazara Mercedes Lopez, devlet dışı ekonomik aktörlere yeni fırsatlar sunan düzenlemenin, bu aktörlerin belediye düzeyinde ulusal ekonomiye katılımını kolaylaştırdığını söyledi.

Lopez, düzenlemeyle kişilerin birden fazla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeye veya 100'den fazla çalışanı olan özel şirketlere ortak olmasına imkan tanındığını belirtti. Lopez, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'ndan önceden izin alınması şartıyla, doğrudan ihracat ve ithalat yapabilme izni verildiğini de ifade etti.

9 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan kararnameyle, tarım dışı kooperatiflerin ve serbest meslek sahiplerinin de hukuki statüsü güncelleniyor.

Kaynak: Xinhua
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