Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: "ABD ablukası, sessizce boğuyor ve öldürüyor"

BİRLEŞMİŞ Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek bunun, Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Parrilla, BM Genel Kurul Salonu'nda "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Parrilla'nın konuşması öncesinde, ABD'nin toplantıya itirazı üzerine Genel Kurul Salonu'nda oylama yapıldı.

Oylamada 136 ülke toplantıya devam edilmesi için "evet" oyu kullanırken, 9 ülke "hayır" oyu verdi, 30 ülke ise çekimser kaldı.

Toplantıya devam edilmesi kararı üzerine kürsüye çıkan Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD politikasını, yaklaşık 70 yıldır süren "çok boyutlu, geleneksel olmayan bir savaş" olarak tanımlayarak, mevcut "enerji kuşatmasını" ise bir "savaş eylemi" olarak değerlendirdi.

Parrilla, ABD ablukasının Küba içindeki insani etkisine işaret ederek "Ülkede her 1000 doğum başına 4 olan bebek ölüm oranı 9,9'a yükseldi. Bu, farklı koşullar altında önlenebilir ölümlerin olduğu anlamına gelir. 1780 yeni doğan kurtarılabilirdi." diye konuştu.

Kanser ölümlerinin arttığını, çocuk ve gençlerin hayatta kalma oranlarının yüzde 85'ten yüzde 65'e düştüğünü belirten Parrilla, "ABD ablukası, sessizce boğuyor ve öldürüyor." ifadesini kullandı.

Parrilla, "ABD hükümeti, Gazze'de yaşanan soykırıma, üniversitelerde durumu protesto eden öğretmen ve öğrencilere yönelik baskıya ortak olan bir hükümettir. Bu hükümet, siyasi nedenlerle şehirlerin militarizasyonundan, göçmenlere yönelik acımasız baskıdan, küçük çocukların ebeveynlerinden ayrılmasından sorumludur." diye konuştu.

ABD ablukasının ülkedeki ekonomik etkisinin toplamda 178,7 milyar dolar olduğunu aktaran Parrilla, ABD'nin uygulamaya koyduğu önlemlerin uluslararası hukuku, ticaret kurallarını ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Parrilla, "Küba'nın bugün karşı karşıya kaldığı düşmanlık ve tehditler, uluslararası hukukun endişe verici bir ihlaller dizisinin parçasıdır ve yarın herhangi bir başka ülkenin başına gelebileceklerin öncüsüdür." ifadesini kullandı.

BM üyesi ülkelere "Bu, yöneldiğimiz yeni dünya düzeni mi?" diye soran Parrilla, her şeye rağmen ABD'nin "acımasız saldırganlığına" karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.