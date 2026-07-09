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Albüm: Küba'da ABD Ablukasının Etkileri Günlük Yaşamın Farklı Alanlarına Yansıyor

Albüm: Küba'da ABD Ablukasının Etkileri Günlük Yaşamın Farklı Alanlarına Yansıyor
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD yönetimini Küba'ya karşı yaklaşık 70 yıldır süren çok boyutlu ve geleneksel olmayan bir savaş yürütmekle suçladı. Bakan, ablukanın toplam zararının 178,7 milyar doları bulduğunu açıkladı.

HAVANA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD yönetimini Küba'ya karşı "çok boyutlu, geleneksel olmayan bir savaş" yürütmekle suçladı.

Rodriguez salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu savaşın yaklaşık 70 yıldır sürdüğünü ve "son 7 ayda giderek daha acımasız ve daha merhametsiz hale geldiğini" ifade etti.

Bakan, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın ilk kez yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yol açtığı toplam zararın, güncel fiyatlarla 178,7 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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