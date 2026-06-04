Küba'da 6 Haziran'dan İtibaren Visa ve Mastercard ile Ödeme Yapılamayacak

HAVANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Küba Merkez Bankası, ülkede 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard aracılığıyla ödeme yapılamayacağını açıkladı.

Küba Merkez Bankası'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, yabancı bir bankanın, Kübalı finans ve para transfer şirketi Fincimex S.A. ile yürüttüğü ticari ilişkiyi sonlandıracağına dair bir bildirimde bulunduğu belirtildi. Söz konusu şirket, Visa ve Mastercard kartları kullanılarak yapılan işlemleri gerçekleştiriyordu.

Merkez Bankası, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı, Küba halkına baskı uygulama stratejisine yönelik 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Küba bu kararla, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybedecek. Ülkede döviz işlemleri için nakit, ön ödemeli ulusal kartlar ve Mir ve UnionPay gibi uluslararası kartlar da dahil olmak üzere diğer ödeme yöntemleriyse kullanılmaya devam edecek.

Kaynak: Xinhua