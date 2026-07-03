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Küba: Abd, Diğer Ülkelere Sağlık Programlarını Sonlandırmaları Yönünde Baskı Yapıyor

Küba: Abd, Diğer Ülkelere Sağlık Programlarını Sonlandırmaları Yönünde Baskı Yapıyor
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Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD yönetiminin birçok ülkeye Küba ile ikili sağlık programlarını sona erdirmeleri için baskı yaptığını açıkladı. Ayrıca ABD'nin ekonomik abluka ve yakıt tedarik yasağı konusunda da diğer ülkeler üzerinde baskı kurduğunu belirtti.

HAVANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD yönetiminin birçok ülkeye Küba ile ikili sağlık programlarını sona erdirmeleri yönünde baskı yaptığını söyledi.

Fernandez de Cossio çarşamba günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu programların sonlandırılması halinde "çok sayıda kişinin sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalacağını" belirtti.

Cossio, ABD'nin diğer hükümetlere, Washington'ın ekonomik ablukasına karşı geleneksel tutumlarını değiştirmeleri ve hatta Birleşmiş Milletler'de konunun görüşülmesini reddetmeleri yönünde baskı uyguladığını da ifade etti.

Cossio, ABD'nin Küba'ya yönelik yakıt tedariki yasağına diğer ülkelerin de uyması konusunda yaptığı baskıların da etkili olduğunu ifade etti.

Kübalı yetkililer, ABD'nin uyguladığı enerji ablukasını bir soykırım eylemi ve uzun süreli elektrik kesintilerine, ulaşım sıkıntılarına ve ekonomik faaliyetlerde aksamalara yol açan bir toplu cezalandırma biçimi diye niteleyerek sık sık eleştiriyor.

Akaryakıt konusunda büyük oranda ithalata bağımlı olan Küba'ya, son altı ayda yaklaşık 100.000 ton ham petrol taşıyan Rus gemisi Anatoly Kolodkin'den başka hiçbir petrol tankeri ulaşmadı.

Resmi kaynaklara göre, Küba'nın normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için ayda yaklaşık 8 akaryakıt tankerinin ülkeye ulaşması gerekiyor.

Kaynak: Xinhua
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