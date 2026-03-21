Küba'nın, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin dizel yakıt talebini reddettiği iddia edildi

ABD'nin petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba hükümetinin, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına izin verilmesi yönündeki talebini reddettiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, Küba yönetimi, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına ilişkin talebini "küstahça" olarak nitelendirerek geri çevirdi.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının yakıt yetersizliği nedeniyle büyükelçilikteki personel sayısını azaltmayı değerlendirdiğini, bunun zorunlu olmayan personelin mayıs ya da daha erken bir tarihte ülkeden ayrılmasına yol açabileceğini ileri sürdü.

ABD'nin 30 Ocak'tan bu yana uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba, bir yandan da büyük çaplı elektrik kesintileri yaşıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.