Küba'nın, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin dizel yakıt talebini reddettiği iddia edildi

Küba hükümeti, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına yönelik talebini 'küstahça' nitelendirerek geri çevirdi. ABD'nin petrol ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt krizi yaşanıyor.

ABD'nin petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba hükümetinin, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına izin verilmesi yönündeki talebini reddettiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, Küba yönetimi, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına ilişkin talebini "küstahça" olarak nitelendirerek geri çevirdi.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının yakıt yetersizliği nedeniyle büyükelçilikteki personel sayısını azaltmayı değerlendirdiğini, bunun zorunlu olmayan personelin mayıs ya da daha erken bir tarihte ülkeden ayrılmasına yol açabileceğini ileri sürdü.

ABD'nin 30 Ocak'tan bu yana uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba, bir yandan da büyük çaplı elektrik kesintileri yaşıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Rusya'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Putin'den yeni mesaj